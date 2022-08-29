Ранее об этом рассказал менеджер по связям с общественностью "Волоса" Манос Панайотопулос в эфире шоу "Время Волоса".
"Да, "Спартак" действительно сделал официальное предложение "Волосу" по Фернандесу", - цитирует агента Sport24.
Полузащитник Паоло Фернандес перешел в "Волос" летом прошлого года. Контракт 24-летнего испанца с греческим клубом рассчитан до июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 600 тысяч евро.
В текущем сезоне Фернандес провел за "Волос" 2 матча в греческом чемпионате, на его счету 1 гол и 1 результативная передача. В общей сложности за "Волос" он сыграл в 32 матчах и забил 7 мячей.
Агент полузащитника "Волоса" Фернандеса подтвердил интерес со стороны "Спартака"
Альберто Ботинес, агент полузащитника "Волоса" Паоло Фернандеса, подтвердил информацию о том, что "Спартак" сделал греческому клубу предложение по трансферу игрока.
Фото: Footie Spot