- "Краснодар" уверен в своих силах. Мы тренируемся очень усердно, верим в себя. Наша главная цель - стать чемпионом РПЛ, - передает слова Олусегуна "Чемпионат".
В прошедшем сезоне "Краснодар" финишировал на четвертой строчке турнирной таблицы, набрав 50 очков, у чемпиона Российской премьер-лиги "Зенита" по итогам чемпионата было 65 очков. В текущей турнирной таблице "быки" идут на четвертой позиции с 14 очками, столько же у занимающего третье место ЦСКА. В активе "Спартака", находящегося на второй строчке, 16 очков, лидер чемпионской гонки "Зенит" набрал в 7 турах 17 очков.
"Краснодар" уверен в своих силах". Олусегун назвал главную цель "быков" в РПЛ
Нападающий "Краснодара" Олакунле Олусегун рассказал о задачах своей команды в чемпионате России.