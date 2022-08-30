– Нам нравится Шамар Николсон из "Спартака", но он очень дорогой для нас. Вариант с арендой? Посмотрим, – цитирует Де Санктиса "Чемпионат".
Чуть ранее авторитетный итальянский журналист Джанлука ди Марцио сообщал об интересе итальянского клуба к ямайскому нападающему. По данным портала Transfermarkt, 25-летний форвард "Спартака" оценивается в 7,5 миллиона евро. Контракт Николсона с московским клубом действует до 2026 года. В текущем сезоне Российской премьер-лиги Шамар результативными действиями не отмечался и появлялся в стартовом составе "Спартака" всего один раз, в первом туре против "Ахмата".
Спортдиректор "Салернитаны": нам нравится Николсон, но он очень дорогой
Спортивный директор "Салернитаны" Морган Де Санктис высказался о возможном трансфере форварда "Спартака" Шамара Николсона.
Фото: Global Look Press