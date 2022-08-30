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Кубок России

Новости
Урал
15:00
СочиНе начат
П1 4.6X 3.65П2 1.82
Химки
16:30
КраснодарНе начат
П1 4.7X 3.9П2 1.76
Торпедо
17:00
ЦСКАНе начат
П1 5X 4.1П2 1.68
Нижний Новгород
18:30
ЛокомотивНе начат
П1 3.8X 3.6П2 2
Зенит
19:00
ФакелНе начат
П1 1.23X 6.8П2 13
Ахмат
20:30
ОренбургНе начат
П1 1.35X 5.6П2 8.4
Ростов
21:00
ДинамоНе начат
П1 2.75X 3.35П2 2.65

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Арсенал
21:30
Астон ВиллаНе начат
П1 1.58X 4.4П2 5.6
Борнмут
21:30
ВулверхэмптонНе начат
П1 3.35X 3.25П2 2.3
Манчестер Сити
21:30
Ноттингем ФорестНе начат
П1 1.09X 12П2 26
Вест Хэм
21:45
ТоттенхэмНе начат
П1 3.55X 3.65П2 2.07
Ливерпуль
22:00
НьюкаслНе начат
П1 1.29X 6.2П2 9.6

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2021/22
Удинезе
19:30
ФиорентинаНе начат
П1 2.65X 3.4П2 2.7
Сампдория
19:30
ЛациоНе начат
П1 4.1X 3.65П2 1.91
Эмполи
19:30
ВеронаНе начат
П1 2.7X 3.35П2 2.7
Наполи
21:45
ЛеччеНе начат
П1 1.26X 6.4П2 11
Ювентус
21:45
СпецияНе начат
П1 1.31X 5.6П2 10

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Монпелье
20:00
АяччоНе начат
П1 2.08X 3.45П2 3.7
Лион
20:00
ОсерНе начат
П1 1.27X 6.6П2 9.8
Страсбур
20:00
НантНе начат
П1 1.96X 3.65П2 3.95
Монако
20:00
ТруаНе начат
П1 1.38X 5.4П2 7.6
Анже
20:00
РеймсНе начат
П1 2.6X 3.3П2 2.85
Тулуза
22:00
ПСЖНе начат
П1 11X 7.2П2 1.24
Ланс
22:00
ЛорьянНе начат
П1 1.52X 4.5П2 6.2
Лилль
22:00
НиццаНе начат
П1 2X 3.6П2 3.85
Ренн
22:00
БрестНе начат
П1 1.49X 4.7П2 6.6
Марсель
22:00
КлермонНе начат
П1 1.35X 5.4П2 8.6
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Спортдиректор "Салернитаны": нам нравится Николсон, но он очень дорогой

Спортивный директор "Салернитаны" Морган Де Санктис высказался о возможном трансфере форварда "Спартака" Шамара Николсона.
Фото: Global Look Press
– Нам нравится Шамар Николсон из "Спартака", но он очень дорогой для нас. Вариант с арендой? Посмотрим, – цитирует Де Санктиса "Чемпионат".

Чуть ранее авторитетный итальянский журналист Джанлука ди Марцио сообщал об интересе итальянского клуба к ямайскому нападающему. По данным портала Transfermarkt, 25-летний форвард "Спартака" оценивается в 7,5 миллиона евро. Контракт Николсона с московским клубом действует до 2026 года. В текущем сезоне Российской премьер-лиги Шамар результативными действиями не отмечался и появлялся в стартовом составе "Спартака" всего один раз, в первом туре против "Ахмата".


Николсон Спартак Салернитана
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