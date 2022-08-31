"С завтрашнего дня к тренировке команды приступит Спартак Гогниев. Да, сегодня уже знакомился с командой", - цитирует Терюшкова "СЭ".
Ранее в СМИ появилась информация, что Николай Писарев уволен с должности главного тренера "Химок". Специалист возглавил подмосковный коллектив 10 августа – после того, как клуб расстался с предыдущим наставником Сергеем Юраном. При Юране "Химки" отобрали очки у "Зенита" и занимали 7-е место в РПЛ после четырех туров.
При Писареве химчане не одержали ни одной победы, а сегодня потерпели поражение от "Краснодара»"
Терюшков подтвердил, что "Химки" уволили Писарева. Тренер возглавлял команду меньше месяца
Член наблюдательного совета "Химок" Роман Терюшков подтвердил очередную смену главного тренера в команде.
Фото: ТАСС