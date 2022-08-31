Вице-президент нефтедобывающей компании "Лукойл" Равиль Маганов погиб в результате падения из окна шестого этажа, сообщают СМИ. По данным источника, 67-летний председатель совета директоров владельца "Спартака" выпал из окна московской Центральной клинической больницы и скончался на месте от полученных травм. Сообщается, что официального подтверждения гибели менеджера пока нет, а ее обстоятельства выясняются сотрудниками полиции.
Ранее стало известно, что владелец московского "Спартака" с 2004 года Леонид Федун 22 августа продал все свои акции клуба и стадион "Открытие Банк Арена" компании "Лукойл".
Источник: "Интерфакс"
СМИ: вице-президент "Лукойла" погиб, упав из окна шестого этажа ЦКБ
По данным источника, председатель совета директоров компании-владельца "Спартака" - "Лукойла" - Равиль Маганов скончался после падения из окна Центральной клинической больницы.
Фото: ФК "Спартак"