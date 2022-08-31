По данным источника, оклад игрока в "Спартаке" был больше более чем в 10 раз – 2,1 млн евро.
Напомним, Кутепов покинул красно-белых после истечения контракта этим летом. Стороны не стали продлевать соглашение. На правах свободного агента 29-летний защитник перешел в "Торпедо".
Кутепов успел провести в составе "автозаводцев" 1 матч Российской Премьер-лиги и получил красную карточку.
Источник: Metaratings
СМИ: "Торпедо" платит Кутепову более чем в 10 раз меньше в сравнении с его зарплатой в "Спартаке"
Защитник Илья Кутепова получает в "Торпедо" 12 млн рублей в год.
Фото: ФК "Торпедо"