"Не могу сказать конкретно, но, думаю, что отстранение российских клубов и сборной от еврокубков точно не продлится два или три года. Думаю, меньше чем через два года нас вернут в Европу", - приводит слова Онопко "РБ Спорт".
УЕФА и ФИФА отстранили все российские команды от участия в турнирах под эгидой организаций. В связи с этим сборная России не смогла побороться за выход на ЧМ-2022, который пройдет в конце года. Также национальная команда была дисквалифицирована с розыгрыша Лиги Наций.
Кроме того, российские клубы не принимают участия в нынешнем розыгрыше еврокубков.
Онопко - об отстранении России: думаю, меньше чем через два года нас вернут в Европу
Член тренерского штаба сборной России Виктор Онопко поделился ожиданиями от того, сколько продлится бан российских команд в европейских и мировых турнирах.
Фото: РФС