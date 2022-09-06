Как сообщает источник, будущий генеральный директор подмосковной команды уже приступил к знакомству с персоналом клуба. Ожидается, что он официально вступит в должность 10 сентября. Он сменит на посту Дмитрия Ульянова, который работал гендиректором "Химок" с июня этого года.
Ранее Николай Оленев занимал пост заместителя в министерстве спорта Подмосковья. Тогда главой министерства был нынешний член наблюдательного совета "Химок" Роман Терюшков.
После 8 туров РПЛ "Химки" занимают 13-е место в турнирной таблице. Подмосковная команда проиграла 5 последних матчей в РПЛ и Кубке России. По ходу сезона она уже дважды поменяла главного тренера: сначала Сергея Юрана сменил Николай Писарев, а затем уже вместо Писарева пришел Спартак Гогниев.
Источник: "Матч ТВ"
СМИ: бывший заместитель Терюшкова станет гендиректором "Химок"
Николай Оленев станет новым генеральным директором "Химок".
Фото: ТАСС