"На правах капитана извинился. Стыдно всей команде, стыдно друг другу в глаза смотреть. Первый тайм мы полностью контролировали. Ауты, угловые, штрафные – единственный козырь, который был у соперника в этой игре. Они им и воспользовались", - цитирует полузащитника "Матч ТВ".
Сегодня "Локомотив" в гостях уступил "Факелу" со счетом 0:2. Воронежцы располагаются в зоне стыковых матчей, сегодняшняя победа стала для них первой в нынешнем сезоне Российской Премьер-лиги.
Столичный коллектив занимает 11-е место в таблице национального чемпионата – в их активе 9 баллов после девяти матчей.
Баринов – после матча с "Факелом": стыдно друг другу в глаза смотреть
Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов высказался о поражении от "Факела" в матче девятого тура Российской Премьер-лиги.
Фото: РПЛ