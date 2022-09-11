– Время дебюта Мевли за "Спартак" зависит от сроков получения разрешения на работу для Михи. На сегодня этого разрешения нет. Форма игрока? Миха находится в хорошем физическом состоянии, – приводит слова агента "Metaratings".
"Спартак" объявил о переходе 32-летнего центрального защитника на предыдущей неделе. Трансфер был оформлен 8 сентября. Игрок перешёл в московский клуб на правах свободного агента. До этого Мевля выступал за "Аланьяспор", "Сочи", "Зенит", "Ростов" и другие клубы.
Агент защитника "Спартака" Мевли: Миха всё ещё не получил разрешение на работу в России
Футбольный агент Андрей Степанов рассказал о трудностях, с которыми столкнулся его клиент, новичок "Спартака" Миха Мевля.
Фото: ФК "Спартак"