– Что я думаю о легионерах, которые уезжают из России? Думаю, ситуация изменилась. Сейчас же наоборот — несколько легионеров приехали в РПЛ, ха-ха. Ситуация в России нормальная. Тут все хорошо, – цитирует Главчича "Sport24".
Неманья Главчич перешёл в "Химки" в январе 2022 года из хорватского "Славена Белупо". До этого серб выступал за "Спартак" из Суботицы, "Партизан" из Белграда и футбольный клуб "Телеоптик". В текущем сезоне Главчич появился на поле в футболке "Химок" всего три раза. На его счету 144 сыгранных минуты и ноль результативных действий.
Главчич: ситуация в России нормальная, этим летом в РПЛ приехало несколько легионеров
Сербский футболист "Химок" Неманья Главчич высказал мнение о выступлении легионеров в чемпионате России.
Фото: РПЛ