Напомним, ямаец не попал в заявку красно-белых на матч 9-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) с "Ростовом" (2:4). Пресс-служба столичного клуба сообщила, что Николсон получил небольшое повреждение.
"Полный отчет о повреждении Николсона можно взять у клубного врача. Могу сказать одно: травма не очень серьезная.
У Шамара в планах уже завтра приступить к тренировкам в общей группе. Мы все надеемся, что в следующем матче Николсон уже будет готов выйти на поле", - цитирует агента Sport24.
Нападающий Шамар Николсон перешел в "Спартак" зимой 2022 года из "Шарлеруа" за 8 млн евро. В текущем сезоне 25-летний футболист провел 7 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отметился.
Свой следующий матч "Спартак" проведет в четверг, 15 сентября. В рамках 2-го тура группового этапа Кубка России красно-белые на своем поле примут "Факел".
Агент Николсона рассказал о состоянии здоровья форварда "Спартака"
Агент нападающего "Спартака" Шамара Николсона Ненад Протега рассказал о состоянии здоровья своего клиента.
Фото: ФК "Спартак"