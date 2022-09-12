"Мне очень нравится "Ростов". Есть молодые игроки, но опытных ребят тоже достаточно. Комличенко заиграл, Песьков очень уверенно играет. "Ростов" — цельная команда, которая поборется за тройку", - приводит слова Семина "РБ Спорт".
"Ростов" днем ранее одержал победу над "Спартаком" в домашних стенах – 4:2. Подопечные Валерия Карпина набрали 19 очков в 9-ти турах Российской Премьер-лиги и не потерпели ни одного поражения. Коллектив вышел на третье место в таблице национального чемпионата.
Юрий Семин: "Ростов" — цельная команда, которая поборется за тройку в РПЛ
Экс-главный тренер "Локомотива" и "Ростова" Юрий Семин оценил перспективы южан в нынешнем сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Ростов"