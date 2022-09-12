Ранее стало известно, что акционерное общество подало в суд на "Уфу" с целью взыскания 105 миллионов 609 тысяч рублей.
По информации СМИ, власти Башкирии обвиняют Газизова в присвоении этой суммы.
"Год назад, в сентябре, когда были проблемы с трансферами, было решено взять деньги в кредит. Если бы за это время все восстановилось, мы бы закрыли кредит, вот и все.
Мы будем стараться отдавать деньги, но сейчас таковой возможности нет. Но ничего, будем работать. Уже не первый год с нами так происходит. Не сказать, что мы крепко стоим на ногах, но задержек по зарплатам у нас нет", - цитирует Газизова "СЭ".
"Уфа" по итогам прошлого сезона вылетела из Российской Премьер-лиги (РПЛ). В текущем сезоне Первой лиги после 9-ти сыгранных туров башкирский клуб располагается в таблице первенства на 13-м месте, имея в своем активе 9 очков. 18 сентября "Уфа" на своем поле примет "Краснодар-2" в рамках 10-го тура Первой лиги.
Источник: власти Башкирии обвиняют Газизова в присвоении 105 миллионов рублей, выделенных на "Уфу"
Газизов объяснил, почему у "Уфы" хотят отсудить 105 миллионов рублей
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов объяснил, почему "Региональный фонд" хочет отсудить у башкирского клуба 105 миллионов рублей.
Фото: ФК "Уфа"