– Что мне нравится в России? Язык очень сложный. Уже начинаю понимать некоторые вещи, пытаюсь его выучить, но очень тяжело дается. В целом, в России много хорошего. Конечно, люди. Это самое важное. Я по-другому думал про русских до приезда. В фильмах нам показывают другой портрет русских людей: суровых, серьезных. Но по итогу все оказалось не так, – передаёт слова Лаксальта "Sport24".
Диего Лаксальт перешёл в московское "Динамо" летом 2021 года из итальянского "Милана". Его контракт с клубом действует до лета 2024 года. До "Милана" уругвайский защитник выступал за шотландский "Селтик", итальянские "Торино", "Дженоа", "Эмполи", "Болонью" и "Интер". Лаксальт является воспитанником уругвайского клуба "Дефенсор". В текущем сезоне провёл две игры за "Динамо" в РПЛ и одну в Кубке России. Во вчерашнем матче Кубка России с грозненским "Ахматом" вышел в основе и провёл на поле 60 минут. Игрок недавно восстановился от повреждения.
Лаксальт: в фильмах нам показывают другой портрет русских людей: суровых, серьезных. Но по итогу все оказалось не так
Уругвайский защитник "Динамо" Диего Лаксальт поделился впечатлениями от жизни в России.
Фото: Global Look Press