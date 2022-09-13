"Мои впечатления от дебюта? Всё круто! Я был реально впечатлён уровнем футбола в России. Стадион «Динамо» — просто невероятный. Футбол в России немного отличается от швейцарского чемпионата, но тоже очень хорош", - цитирует Нгамале "Чемпионат".
Напомним, Николас Муми Нгамале перебрался в "Динамо" в конце летнего трансферного окна из швейцарского "Янг Бойз". Камерунский полузащитник дебютировал за бело-голубых вчера, 13 сентября в матче Кубка России против "Ахмата" (2:1). Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Нгамале в 4,7 млн евро. Его контракт с "Динамо" рассчитан до 2024 года.
Новичок "Динамо" Нгамале: я был реально впечатлен уровнем футбола в России
Новобранец "Динамо" Николас Нгамале поделился первыми впечатлениями об уровне футбола в России.
Фото: ФК "Динамо"