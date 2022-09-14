По данным источника, причиной проблем стала неудача в переговорах с экс-тренером "Локомотива" и "Химок" Игорем Черевченко, который отказался приходить на пост главного тренера "Факела". В связи с этим клуб приостановил поиск нового наставника и готов предоставить шанс Дмитрию Пятибратову, который сейчас исполняет обязанности главного тренера.
Напомним, ранее "Факел" объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером клуба Олегом Василенко. Под его руководством команда вышла в РПЛ, заняв второе место в турнирной таблице Первой лиги, но в первом сезоне в РПЛ воронежцы при Василенко не одержали ни одной победы.
В первом же матче после его ухода "Факел" на своем поле обыграл "Локомотив" (2:0), под руководством Дмитрия Пятибратова.
Источник: Metaratings
Источник: "Факел" приостановил поиск главного тренера после неудачи в переговорах с Черевченко
"Факел" прекратил заниматься поиском нового главного тренера.
Фото: ФК "Факел"