– Захарян – топ. Если брать по возрасту, то, наверное, самый талантливый, с кем играл в одной команде. Ещё Давыдов по молодёжной сборной был крут – творил вещи. Когда впервые увидели Заху на тренировках, то я, Воронин и другие сразу сказали, что он скоро заиграет. У Захи отличный выбор позиции, открывается всегда под мяч. Пас на уровне, удар – все качества топового полузащитника, – цитирует Комличенко "Чемпионат".
Полузащитник "Динамо" Арсен Захарян мой перейти в лондонский "Челси" летом 2022 года. Руководство московского клуба объявило о том, что между клубом шли активные переговоры, а англичане присылали конкретное предложение по футболисту. Но трансфер не состоялся прошедшим летом из-за сложностей с переводом денег на счёт бело-голубых. Клубы могут вернуться к переговорам зимой 2023 года, в следующее трансферное окно. Недавно "Челси" сменил главного тренера – теперь команду возглавляет не Томас Тухель, а Грэм Поттер, который ранее работал в "Брайтоне".
Комличенко объяснил, в чём крутость Захаряна и сравнил его с Денисом Давыдовым
Нападающий "Ростова" и сборной России Николай Комличенко, ранее выступавший за "Динамо", объяснил, почему Арсена Захаряна можно считать футболистом топ-уровня.
Фото: Чемпионат.com