"Я всегда говорю, что в менеджменте "Спартака" работают дилетанты и глупые жулики. Пускай их теперь футбольный бог накажет за переход Бальде. Будет ли это успешный трансфер игрока? Он пропустит три месяцев. Затем ему нужно будет время на восстановление. И как итог – потеряет полгода. Самый глупый трансфер этого сезона", - цитирует Канчельскиса Sports.ru.
Напомним, ранее сегодня стало известно, что новичок "Спартака" Кейта Бальде дисквалифицирован до декабря за нарушение процедуры допинг-контроля во время игры за "Кальяри". В организме сенегальца при этом не обнаружили запрещенных веществ. Кроме того, футболисту запрещено не только выходить на поле, но и тренироваться в расположении красно-белых.
Кейта Бальде перебрался в "Спартак" в летнее межсезонье. После перехода он успел провести только один матч, выйдя на замену против "Зенита" (1:2).
Канчельскис - о Бальде: в менеджменте "Спартака" работают дилетанты и жулики. Самый глупый трансфер сезона
Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис прокомментировал дисквалификацию Кейта Бальде, который недавно перешел в "Спартак"
Фото: ФК "Спартак"