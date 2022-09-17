- Мы не совсем поняли действия судьи в концовке встречи с "Зенитом", но это не причина, по которой "Динамо" проиграло этот матч. Просто мы не были достаточно хороши. Второй карточки Фернандеса не было. Но что есть, то есть - игра уже окончена. К сожалению, Карасёв дал Фернандесу красную, и он будет вынужден пропустить матч с "Ахматом", - передает слова Дасы "Чемпионат".
Встреча московского "Динамо" и петербургского "Зенита" в рамках 10 тура Российской премьер-лиги завершилась со счетом 2:0 в пользу сине-бело-голубых. Победу подопечным Сергея Семака принесли точные удары Андрея Мостового на 35 минуте и Густаво Мантуана на 90+2 минуте. На 64 минуте встречи получил вторую желтую карточку за нарушение со срывом опасной атаки против Ивана Сергеева центральный защитник бело-голубых Роберто Фернандес, для которого это удаление стало вторым за 7 сыгранных матчей РПЛ.
Даса - о поражении "Динамо" от "Зенита": мы не совсем поняли действия судьи, второй карточки Фернандеса не было
Защитник "Динамо" Эли Даса прокомментировал домашнее поражение своей команды от "Зенита" (0:2) в матче 10 тура РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"