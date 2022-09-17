- Игра была нормальной, она была равна до первой ошибки. Я не знаю, почему нам так везет, получать на матч лучших арбитров. Всё, что я могу сказать про матч. Нам всегда ставят таких очень хороших судей на матчи с топ-соперниками. Да, это сарказм, - передает слова Бувача ТАСС.
Матч 10 тура Российской премьер-лиги "Динамо" - "Зенит" завершился победой гостей со счетом 2:0. Первый гол сине-бело-голубые забили на 35 минуте, когда нападающий Иван Сергеев воспользовался ошибкой опорного полузащитника бело-голубых Матиаса Норманна, отобрал у него мяч и отдал результативный пас на Андрея Мостового. Второй мяч на 90+2 минуте забил Густаво Мантуан. С 64 минуты "Динамо" играло в меньшинстве после удаления с поля главным рефери Сергеем Карасевым центрального защитника Роберто Фернандеса, получившего вторую желтую карточку. Бело-голубые пробили по воротам соперника 7 раз (1 в створ), "Зенит" - 21 раз (7 в створ).
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Бувач: "Динамо" всегда ставят очень хороших судей на матчи с топ-соперниками. Это сарказм
Спортивный директор "Динамо" Желько Бувач прокомментировал судейство в проигранном матче 10 тура РПЛ против "Зенита" (0:2).
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