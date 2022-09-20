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Кутепов: медаль от "Спартака" за победу в Кубке России не получил, из клуба со мной не связывались

Бывший защитник "Спартака" Илья Кутепов, сейчас выступающий за "Торпедо", признался, что не не был награжден медалью за победу в финале Кубка России с "Динамо".
Фото: РИА Новости
– Медаль за победу в Кубке России не получил. Из клуба не связывались, а сам я спрашивать не стал. Я и не чувствую своей причастности к этой победе – в Кубке ни одной игры не провёл, к сожалению. Расстроен ли, что не собрал трофейный шлем? Соберу, но уже не в "Спартаке", – передаёт слова Кутепова "Чемпионат".

Летом 2022 года у Илья Кутепова закончился контракт с московским "Спартаком". Защитник решил начать искать новый клуб и в итоге перешёл в "Торпедо". В недавнем интервью Илья признался, что летом у него было параллельное предложение от "Пари НН". В текущем сезоне 29-летний центральный защитник провёл четыре игры в Российской премьер-лиге и одну в Кубке России. Контракт Кутепова с "Торпедо" на данный момент рассчитан до лета 2023 года.


Кутепов Спартак Торпедо
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