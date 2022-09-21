- Франсуа уйдет из "Локомотива" только в том случае, если государство остановит чемпионат и иностранцам придется покинуть Россию, - передает слова Альяя "РБ Спорт".
Ранее стало известно, что президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о частичной мобилизации, которой подлежат граждане России, являющиеся военнослужащими запаса, имеющие военно-учетную специальность и боевой опыт. 26-летний левый вингер "Локомотива" Франсуа Камано выступает за "железнодорожников" с августа 2020 года и в текущем сезоне провел за красно-зеленых 12 матчей во всех турнирах, отличившись в них 2 забитыми голами.
Агент Камано рассказал, в каком случае форвард может покинуть "Локомотив" и Россию
Агент нападающего "Локомотива" Франсуа Камано Адриан Альяй ответил на вопрос о возможности того, что футболист покинет свой клуб.
Фото: ФК "Локомотив"