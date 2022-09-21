- Там секундная стрелка не успевала круг сделать, установка уже заканчивалась: "Вышли, победили, ушли". Я помню, перед первым матчем при Каррере пришли на установку, стоит макет без фишек. Он заходит и говорит: "Так, ребят, сегодня надо выиграть. Вы это можете - пошли". И с того момента установка почти не менялась - ничего лишнего, - цитирует Кутепова "Чемпионат".
58-летний итальянский специалист Массимо Каррера стал главным тренером московского "Спартака" после увольнения с этого поста в августе 2016 года Дмитрия Аленичева, у которого до этого был помощником по обороне. В сезоне-2016/2017 "Спартак" под руководством Карреры впервые с 2001 года выиграл золотые медали чемпионата России. В октябре 2018 года специалист после ряда неудачных результатов покинул красно-белых.
"Так, ребят, сегодня надо выиграть." Кутепов рассказал о сверхбыстрых установках в "Спартаке" при Каррере
Экс-центральный защитник московского "Спартака" Илья Кутепов рассказал об установках в исполнении итальянского главного тренера Массимо Карреры.
Фото: ФК "Спартак"