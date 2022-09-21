"Самый сильный игрок в РПЛ на данный момент? Клаудиньо. Человек в полном порядке. То, что он вытворяет с мячом, - это просто другой уровень", - цитирует Коваленко "РБ Спорт".
Клаудиньо выступает за "Зенит" с лета прошлого года, когда перебрался из бразильского "РБ Брагантино". С того момента полузащитник провел 40 матчей в составе сине-бело-голубых, в которых забил 11 мячей и отдал 8 результативных передач. В нынешнем сезоне на счету бразильца один гол и две голевые передачи за восемь выходов на поле в РПЛ.
"То, что он вытворяет с мячом, - это просто другой уровень". Коваленко из "Крыльев" - о сильнейшем игроке РПЛ
Полузащитник "Крыльев Советов" Александр Коваленко рассказал, кого считает самым сильным игроком в РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"