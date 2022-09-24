"В первом матче взаимодействия были лучше, чем сегодня. К нам есть вопросы, потому что мы были недостаточно быстры, все делали очень медленно, нужно было убыстрить движение мяча, делать больше индивидуальных действий, открываний за спину", - приводит слова Галактионова "Матч ТВ".
Напомним, молодежная сборная России сегодня в Минске обыграла молодежку Казахстана (2:1). Победу команде Михаила Галактионова принес дубль Константина Тюкавина. Оба мяча форвард "Динамо" забил в первом тайме встречи. До этого российская молодежная сборная на чужом поле разгромила и сборную Белоруссии (6:1).
"Есть вопросы. В первом матче взаимодействия были лучше". Галактионов - после победы молодежки над Казахстаном
Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов прокомментировал победу над сверстниками из Казахстана (2:1)
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