– Что, мне обращать внимание на высказывание каждого болельщика? Он сказал, что я пришёл в "Химки", и меня сразу убрали? Как бы я его охарактеризовал? Эксперт. Болельщик. Всё. Имеет право высказываться. Почему меня это должно задевать? Человек переживает. Не знаю, из-за чего. Что скажу ему при встрече? Я его не встречу. У нас разные пути, – цитирует Писарева "РБ Спорт".
Напомним, что вчера в трансляцию матча Медийной футбольной лиги попала реплика Александра Мостового, посвящённая товарищеской игре Киргизия – Россия и лично Николаю Писареву. Сборная России одержала волевую победу со счётом 2:1. Голы забивали Александр Соболев в первом тайме с пенальти, Даниил Уткин в самой концовке с игры. Николай Писарев недолго проработал главным тренером "Химок" – был назначен 10 августа, а 2 сентября его сменил Спартак Гогниев. При Писареве "Химки" проиграли в нескольких матчах подряд.
Писарев отреагировал на слова Мостового о нём и сборной России
Тренер сборной России Николай Писарев высказался по поводу вчерашних слов Александра Мостового о сборной России и лично Писареве.
Фото: РФС