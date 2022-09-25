"Уезжал ли Педриньо из России? Мы эту тему с ним не обсуждали, но я не сомневаюсь, что Педриньо сыграет следующий матч за "Локомотив", — сказал Гарсия "СЭ".
"Локомотив" встретится с "Химками" в рамках третьего тура группового раунда Кубка России. В двух предыдущих матчах турнира московская команда проиграла "Пари Нижнему Новгороду" о в серии пенальти добыла победу над "Краснодаром". С подмосковным коллективом "железнодорожники" сойдутся 28 сентября, стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.
Агент Педриньо рассказал, сыграет ли полузащитник "Локомотива" против "Химок"
Агент полузащитника "Локомотива" Педриньо Луис Фернандо Гарсия высказался о вероятности участия футболиста в матче против "Химок".
Фото: ФК "Локомотив"