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"Такими темпами "Локомотив" вылетит в Первую Лигу". Смородская - о назначении Давидса

Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская отреагировала на назначение специалиста из ЮАР Фадлу Давидса на должность ассистента главного тренера московской команды.
Фото: ФК "Локомотив"
Во вторник, 27 сентября, "Локо" объявил о назначении ассистентом главного тренера Йозефа Циннбауэра южноафриканского специалиста Фадлу Давидса.

"Никакой логики в этом назначении не вижу и никакой пользы от этого не ожидаю. Что это такое?! Думаю, что такими темпами они вылетят в Первую лигу. Все это ужасно", - цитирует Смородскую Матч ТВ.

Ранее тренерский штаб "Локомотива" покинул немецкий тренер Марвин Комппер. В апреле столичный клуб объявил об уходе из штаба первой команды Дмитрия Лоськова и Олега Пашинина.

Завтра, 28 сентября, "Локомотив" в гостях сыграет против "Химок" в матче 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

"Локомотив" намерен пополнить штаб русскоязычным тренером


Смородская Давидс Локомотив
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