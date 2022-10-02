"Разговор с гендиректором ЦСКА? Они все меня хотели: "Спартак" и ЦСКА. В последний момент поменяли решение. Не знаю, почему они поменяли решение. Мой агент мне сказал. Скауты даже были на одном из матчей "Велеса". Не знаю, что произошло потом", - передает слова футболиста Sport24.
"Пари Нижний Новгород" объявил о подписании Майга в конце июня этого года. Контракт малийского хавбека с клубом рассчитан на 3 года.
27-летний футболист вышел на поле в 9-ти матчах нынешнего сезона чемпионата России, в которых отметился одним голом.
Сегодня подопечные Михаила Галактионова оказались слабее «Спартака» на своем поле (1:2).
Майга: меня хотели и "Спартак", и ЦСКА – не знаю, почему они поменяли решение
Полузащитник "Пари Нижнего Новгорода" Мамаду Майга высказался о вероятности перейти в "Спартак".
Фото: ФК "Пари НН"