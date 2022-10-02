– Я бы не сказал, что сегодня мне удался хороший матч. Сказал ли Гильермо Абаскаль что-то в перерыве по пропущенному голу? Нет, ничего не сказал, но я сам понимал, что в пропущенном мяче есть моя вина. Хочу извиниться перед командой. Момент это мы не обсуждали, у нас были какие-то общие темы и корректировки, – цитирует Зиньковского "Sport24".
Вчера (2 октября) "Пари НН" принимал на своем поле московский "Спартак" в рамках матча 11 тура Российской премьер-лиги. Антон Зиньковский, спустя долгое время, восстановившись от повреждения, вышел в стартовом составе. Помимо участия в пропущенном мяче, Антон начал поучаствовал в первой голевой атаке собственной команды, а также исполнял угловой, после которого был заработан пенальти, с которого Квинси Промес вывел красно-белых вперед.
Зиньковский: я сам понимал, что в пропущенном мяче есть моя вина. Хочу извиниться перед командой
Полузащитник "Спартака" Антон Зиньковский прокомментировал эпизод с единственным пропущенным голом в матче с "Пари НН" (2:1).
Фото: Global Look Press