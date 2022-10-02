– Кассьерру я пожурил за игру со "Спартаком". И сегодня колумбиец снова не особо себя проявил... Не открывается, не двигается, не отскакивает в сторону. В этом плане Сергеев смотрится предпочтительнее, – приводит слова Орлова "СЭ".
Матео Кассьерра перешел в "Зенитом" летом 2022 года из "Сочи". В текущем сезоне на счету колумбийского форварда одиннадцать матчей в РПЛ, три в Кубке России и один в Суперкубке России. Забил три гола, отдал три результативных передачи. У Ивана Сергеева – 14 матчей в сумме, пять голов и четыре результативных передачи.
Орлов – об игре Кассьерры: Сергеев смотрится предпочтительнее, колумбиец снова не особо себя проявил
Комментатор и журналист Геннадий Орлов оценил выступления колумбийского форварда "Зенита" Матео Кассьерры, сравнив его с Иваном Сергеевым.
Фото: Global Look Press