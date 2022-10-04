Абаскаль возглавил красно-белых перед начало нынешнего сезона. В Российской Премьер-лиге (РПЛ) после 11-го тура располагается в таблице на 4-м месте, имея в своем активе 22 очка. От лидирующего "Зенита" москвичей отделяют 7 очков. В Кубке России "Спартак" единолично возглавляет таблицу группы B, набрав в 3-х матчах 9 очков. На 6 очков москвичи опережают сине-бело-голубых.
"Я уже не помню, какой был "Спартак" при Витории и Ваноли. Но то, что сейчас красно-белые играют хорошо, это факт. В игре команды чувствуется рука тренера.
В общем, при новом тренере игроки раскрываются в хорошую сторону, команда играет в современный добротный футбол. Поэтому Абаскаль доказал, что он хороший, крепкий специалист", - цитирует Колоскова РБ Спорт.
В воскресенье, 9 октября, "Спартак" на своем поле примет "Крылья Советов". Игра на "Открытие Банк Арене" начнется в 14:00 мск.
Колосков: Абаскаль доказал, что он хороший, крепкий специалист
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал игру "Спартака" под руководством Гильермо Абаскаля.
Фото: ФК "Спартак"