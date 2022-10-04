"Мне руководство РФС ничего не сообщало по этому поводу", - приводит слова Андреева Sport24.
Сегодня РБ Спорт сообщил, что состав комитета по этике РФС будет полностью изменен. В число новых членов комитета может войти президент Национальной студенческой футбольной лиги Андрей Стукалов.
После 11-ти туров РПЛ единоличным лидером таблицы является "Зенит" (29 очков). На 6 баллов от петербуржцев отстает ЦСКА (23 очка), по 22 балла в активе "Ростова" и "Спартака". В зоне стыковых матчей идут "Локомотив" (9 очков) и "Химки" (8), в зоне прямого вылета - "Урал" (7) и "Торпедо" (5).
В комитете по этике РФС прокомментировали слухи о полном изменении состава органа
Председатель комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Семен Андреев отреагировал на информацию СМИ, что состав органа будет полностью изменен.
Фото: РФС