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В комитете по этике РФС прокомментировали слухи о полном изменении состава органа

Председатель комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Семен Андреев отреагировал на информацию СМИ, что состав органа будет полностью изменен.
Фото: РФС
"Мне руководство РФС ничего не сообщало по этому поводу", - приводит слова Андреева Sport24.

Сегодня РБ Спорт сообщил, что состав комитета по этике РФС будет полностью изменен. В число новых членов комитета может войти президент Национальной студенческой футбольной лиги Андрей Стукалов.

После 11-ти туров РПЛ единоличным лидером таблицы является "Зенит" (29 очков). На 6 баллов от петербуржцев отстает ЦСКА (23 очка), по 22 балла в активе "Ростова" и "Спартака". В зоне стыковых матчей идут "Локомотив" (9 очков) и "Химки" (8), в зоне прямого вылета - "Урал" (7) и "Торпедо" (5).


РФС
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