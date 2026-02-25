В "Локомотиве" рассказали о состоянии поля перед возобновлением сезона

- Все системы жизнеобеспечения газона работали в интенсивном режиме, как и дежурные службы стадиона. Футбольное поле полностью готово к возобновлению сезона РПЛ и КР.
Комиссия РПЛ посетила "РЖД Арену" еще 13 февраля, согласно регламенту чемпионата, не менее, чем за 14 дней до ближайшего матча.
Инструментальные исследования игровой поверхности показали то, что газон находится в хорошем, пригодном для эксплуатации состоянии, - приводит слова Лысенко "СЭ".
Ранее президент РПЛ Александр Алаев заявил, что лига занимается мониторингом состоянием футбольных полей перед возобновлением сезона. Вчера, 24 февраля, тульский "Арсенал" сообщил о переносе матча Кубка России со столичным "Локомотивом" - поле в Туле не готово из-за аномального количества выпавших осадков и встреча состоится в Химках.
В 19 туре Российской Премьер-Лиги команда Михаила Галактионова примет на домашнем стадионе "Пари НН", стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени 20 февраля.