Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Аталанта
20:45
Боруссия ДНе начат
Реал Мадрид
23:00
БенфикаНе начат
ПСЖ
23:00
МонакоНе начат
Ювентус
23:00
ГалатасарайНе начат

В "Локомотиве" рассказали о состоянии поля перед возобновлением сезона

Технический директор "Локомотива" Владислав Лысенко рассказал о готовности поля на "РЖД Арене".
Фото: ФК "Локомотив"
По словам Лысенко, поле на "РЖД Арене" полностью готово к возобновлению сезона.

- Все системы жизнеобеспечения газона работали в интенсивном режиме, как и дежурные службы стадиона. Футбольное поле полностью готово к возобновлению сезона РПЛ и КР.

Комиссия РПЛ посетила "РЖД Арену" еще 13 февраля, согласно регламенту чемпионата, не менее, чем за 14 дней до ближайшего матча.

Инструментальные исследования игровой поверхности показали то, что газон находится в хорошем, пригодном для эксплуатации состоянии, - приводит слова Лысенко "СЭ".

Ранее президент РПЛ Александр Алаев заявил, что лига занимается мониторингом состоянием футбольных полей перед возобновлением сезона. Вчера, 24 февраля, тульский "Арсенал" сообщил о переносе матча Кубка России со столичным "Локомотивом" - поле в Туле не готово из-за аномального количества выпавших осадков и встреча состоится в Химках.

В 19 туре Российской Премьер-Лиги команда Михаила Галактионова примет на домашнем стадионе "Пари НН", стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени 20 февраля.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится