"Кто был лучшим игроком, которого я тренировал в "Спартаке"? Назову двоих: Зобнин и Игнатов. Это настоящие профессионалы, которые переросли как уровень "Спартака", так и РПЛ", - приводит слова Рианчо Sport24.
Полузащитник Роман Зобнин выступает за "Спартак" с 2016 года. В текущем сезоне футболист провел 15 матчей во всех турнирах, на его счету 2 гола и 2 результативные передачи. В общей сложности за красно-белых 28-летний игрок сыграл в 195 матчах, забив в них 12 мячей.
Атакующий полузащитник Михаил Игнатов в нынешнем сезоне сыграл в 10 матчах за "Спартак", в них он отметился 1 забитым мячом и 2 голевыми пасами. Всего в 61 игре на его счету 3 гола.
"Спартак" в таблице РПЛ располагается на 4-й строчке, имея в своем активе 22 очка.
Рианчо назвал двух игроков "Спартака", которые переросли уровень РПЛ
Экс-тренер "Спартака" Рауль Рианчо назвал лучших футболистов, игравших в московском клубе под его руководством.
Фото: ФК "Спартак"