"Раньше в РПЛ были явные лидеры, если брать вторые-пятые места. Была определенная группа команд, которая точно по итогам чемпионата была бы наверху таблицы. Сейчас же не совсем понятно, кто там будет.
Да и внизу таблицы есть конкуренция. Нет явных аутсайдеров, кроме "Химок", которые падают с космической скоростью вниз", - приводит слова Юрана Чемпионат.
В начале нового сезона РПЛ Юран со скандалом покинул "Химки", после чего подмосковную команду недолго тренировал Николай Писарев, которого сменил Спартак Гогниев.
Накануне Юран сообщил, что продолжает вести переговоры с клубом РПЛ. Также российский специалист рассказывал, что встречался с бывшим спортивным директором "Спартака" Лукой Каттани перед тем, как красно-белые объявили о назначении Гильермо Абаскаля.
Юран назвал "Химки" единственным явным аутсайдером РПЛ
Бывший главный тренер "Химок" Сергей Юран высказался о лидерах и аутсайдерах Российской Премьер-лиги (РПЛ).
Фото: Чемпионат