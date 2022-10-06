"По первым 11 играм чемпионата можно сказать, что Сафонов - лучший вратарь России.
Кто может составить конкуренцию Сафонову? Думаю, что Лантратов. Есть такой тезис, что вратарь - это половина команды. Данный тезис к Лантратову можно применить, учитывая, что он делает в "Химках", - приводит слова Юрана Чемпионат.
В начале нынешнего сезона РПЛ Юран со скандалом покинул "Химки", после чего подмосковную команду недолго тренировал Николай Писарев, которого сменил Спартак Гогниев. Ранее Юран сообщил, что продолжает вести переговоры с клубом РПЛ.
Вратарь Илья Лантратов выступает за "Химки" с 2019 года. В общей сложности за подмосковный клуб 26-летний футболист сыграл в 92 матчах, в которых пропустил 123 мяча. В 32 играх он оставлял свои ворота "сухими".
Вратарь "Химок" Лантратов сыграл 70 матчей подряд без замен - лучшая серия среди действующих игроков РПЛ
Юран считает, что голкипер "Химок" Лантратов может составить конкуренцию Сафонову за звание лучшего вратаря
Бывший главный тренер "Химок" Сергей Юран рассказал, кто может составить конкуренцию вратарю "Краснодара" Матвею Сафонову.
Фото: ФК "Химки"