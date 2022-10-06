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Юран считает, что голкипер "Химок" Лантратов может составить конкуренцию Сафонову за звание лучшего вратаря

Бывший главный тренер "Химок" Сергей Юран рассказал, кто может составить конкуренцию вратарю "Краснодара" Матвею Сафонову.
Фото: ФК "Химки"
"По первым 11 играм чемпионата можно сказать, что Сафонов - лучший вратарь России.

Кто может составить конкуренцию Сафонову? Думаю, что Лантратов. Есть такой тезис, что вратарь - это половина команды. Данный тезис к Лантратову можно применить, учитывая, что он делает в "Химках", - приводит слова Юрана Чемпионат.

В начале нынешнего сезона РПЛ Юран со скандалом покинул "Химки", после чего подмосковную команду недолго тренировал Николай Писарев, которого сменил Спартак Гогниев. Ранее Юран сообщил, что продолжает вести переговоры с клубом РПЛ.

Вратарь Илья Лантратов выступает за "Химки" с 2019 года. В общей сложности за подмосковный клуб 26-летний футболист сыграл в 92 матчах, в которых пропустил 123 мяча. В 32 играх он оставлял свои ворота "сухими".

Вратарь "Химок" Лантратов сыграл 70 матчей подряд без замен - лучшая серия среди действующих игроков РПЛ


Юран Лантратов Химки Сафонов Краснодар
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