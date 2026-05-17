Об этом стало известно после матча казанской команды с "Пари НН".
После финального свистка диктор стадиона в Казани объявил, что 39-летнего футболиста провожают из большого футбола.
В нынешнем сезоне Иванов сыграл 24 матча за "Рубин" и отметился одним забитым мячом. Всего на счету полузащитника 588 матчей и 53 гола на профессиональном уровне.
Источник: "Матч ТВ"
Полузащитник "Рубина" объявил о завершении карьеры
Полузащитник "Рубина" Олег Иванов завершил профессиональную карьеру после окончания сезона.
Фото: ФК "Рубин"