ЦСКА
3 - 1 3 1
ЛокомотивЗавершен
Динамо Мх
0 - 0 0 0
СпартакЗавершен
Крылья Советов
4 - 1 4 1
АкронЗавершен
Балтика
1 - 2 1 2
ДинамоЗавершен
Краснодар
3 - 0 3 0
ОренбургЗавершен
Ростов
0 - 1 0 1
ЗенитЗавершен
Рубин
2 - 2 2 2
Нижний НовгородЗавершен
Сочи
1 - 1 1 1
АхматЗавершен

Полузащитник "Рубина" объявил о завершении карьеры

Полузащитник "Рубина" Олег Иванов завершил профессиональную карьеру после окончания сезона.
Фото: ФК "Рубин"
Об этом стало известно после матча казанской команды с "Пари НН".

После финального свистка диктор стадиона в Казани объявил, что 39-летнего футболиста провожают из большого футбола.

В нынешнем сезоне Иванов сыграл 24 матча за "Рубин" и отметился одним забитым мячом. Всего на счету полузащитника 588 матчей и 53 гола на профессиональном уровне.

Источник: "Матч ТВ"

