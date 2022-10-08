Игра на "ВЭБ Арене" завершилась со счетом 1:1. Оба гола были забиты в первом тайме: у армейцев отличился защитник Виллиан Роша, в составе бело-голубых мяч на счету нападающего Федора Смолова.
"Матч нереализованных моментов. "Базель" пожелал мне удачи и успехов? Спасибо им большое", - приводит слова Чалова "СЭ".
Ранее сегодня руководитель пресс-службы "Базеля" Саймон Уолтер заявил, что в швейцарском клубе рады, что Федор много забивает за ЦСКА. Чалов вторую часть прошлого сезона выступал за "Базель" на правах аренды.
В нынешнем сезоне 24-летний футболист в 13 матчах во всех турнирах забил 8 голов и стал автором 2 результативных передач.
Чалов - о ничьей с "Динамо": матч нереализованных моментов
Фото: ПФК ЦСКА