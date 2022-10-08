- То, что "Ростов" крепнет и двигается вперед, прежде всего подтверждается его игрой, которую продолжает ставить Карпин. Полностью согласен с Владиславом Радимовым, подметившим, что ростовчане кайфуют на поле, получая удовольствие от такого веселого футбола и даря его болельщикам. И это несмотря на частые потери в составе. Команда на ходу, знает, как ей играть - конечно же, это заслуга Карпина. Даже в Питере, где "Ростов" уступил, все отметили то, как уверенно и грамотно действовали футболисты. Хотя "Зенит" в плане комплектования и глубины состава гораздо мощнее, - передает слова Романцева "СЭ".
В текущей турнирной таблице Российской премьер-лиги "Ростов" под руководством главного тренера Валерия Карпина занимает третью строчку, набрав по итогам 11 сыгранных матчей 22 очка. В случае домашней победы в "южном дерби" с "Краснодаром" в рамках 12 тура чемпионата желто-синие поднимутся по итогам тура на второе место, опередив ЦСКА, в активе которого 24 очка в 12 встречах. В нынешнем розыгрыше РПЛ "Ростов" потерпел только одно поражение, которое состоялось в выездном матче 11 тура против петербургского "Зенита" (1:3), при этом дончане стремились играть в атакующий футбол с контролем мяча, даже уступая превосходящему их по стоимости состава сопернику в счете.
Романцев: "Ростов" на ходу и знает, как ему играть - конечно же, это заслуга Карпина
Экс-главный тренер "Спартака" Олег Романцев прокомментировал игру "Ростова" под руководством главного тренера Валерия Карпина.
Фото: ФК "Ростов"