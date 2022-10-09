"Что должно случиться, чтобы "Лужники" на матче "Торпедо" заполнились до отказа? … Может быть, чтобы после нас был матч Лиги чемпионов. То, что у "Торпедо" болельщиков меньше, чем может быть, — отдельная тема. Не хочется её затрагивать", — цитирует голкипера "Чемпионат".
"Торпедо" сегодня на своем поле сыграло с "Пари Нижним Новгородом" в 12-м туре Российской Премьер-лиги. Команды не смогли выявить победителя – встреча завершилась со счетом 0:0.
Столичный коллектив имеет в активе 6 очков после 12-ти туров и замыкает турнирную таблицу национального первенства.
Бабурин: чтобы "Торпедо" заполнило "Лужники" до отказа, после нас быть матч Лиги чемпионов
Вратарь "Торпедо" Егор Бабурин высказался о заполняемости домашнего стадиона "автозаводцев" - "Лужников".
Фото: ФК "Торпедо"