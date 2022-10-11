– Если "Зенит" будет терять очки так же, как это было с "Факелом", то вполне реально, что кто-то из пары ЦСКА – "Спартак" будет конкурировать с "Зенитом". "Ростов"? У них недостаточное количество футболистов такого уровня, которые есть в "Спартаке", ЦСКА и "Зените". Поэтому за первое место будут бороться эти три команды, – цитирует Колоскова "Sport24".
По итогам двенадцати сыгранных туров первое место в турнирной таблице РПЛ занимает "Зенит" (30 очков), вторым идет "Ростов" (25 очков), третья строчка у "Спартака" (тоже 25 очков), а ЦСКА идет четвертым (24 очка). В ближайшем туре ЦСКА и "Спартак" встретятся в очном противостоянии. Они сыграют 16 октября, в воскресенье. Начало матча – в 20:00 по московскому времени. "Зенит" в предыдущем туре сыграл на выезде с "Факелом" вничью (1:1), а "Ростов" одержал волевую победу над "Краснодаром" (3:2). На предстоящих выходных "Ростов" примет "Урал" (14 октября, в 19:30 по московскому времени), а "Зенит" сыграет на выезде с "Пари НН" (16 октября, в 16:30 по московскому времени).
Колосков: за первое место в РПЛ будут бороться "Спартак", ЦСКА и "Зенит"
Почетный Президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о том, какие команды навяжут борьбу "Зениту" в чемпионской гонке.
Фото: РИА Новости