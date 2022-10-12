- Если сравнивать этот "Спартак" с прошлогодним - результат налицо. Команда набирает очки, находится в верхней части таблицы и достаточно неплохо выглядит по игре. Кубковый матч с "Зенитом" мне очень понравился. Поэтому будем надеяться, что в этом сезоне красно-белые составят конкуренцию Питеру. ЦСКА серьезно обновился. Клуб явно угадал с новыми иностранцами и показывает достаточно привлекательный футбол. Ну и качественную работу тренерского штаба нельзя не отметить. Поэтому ЦСКА наряду со "Спартаком" я сейчас вижу основными конкурентами "Зенита", - передает слова Ледяхова "Чемпионат".
По итогам 12 туров Российской премьер-лиги текущего сезона лидером турнирной таблицы является петербургский "Зенит", который набрал 30 очков и не потерпел ни одного поражения. На втором месте находится "Ростов", в активе которого 25 набранных очков. Такое же количество турнирных баллов имеет московский "Спартак", который уступает желто-синим по результату личной встречи (2:4). Четвертую позицию занимает столичный ЦСКА, набравший в 12 матчах 24 очка. В 13 туре чемпионата России красно-синие и красно-белые встретятся между собой, "Ростов" принимает на своем поле "Урал", "Зенит" сыграет на выезде с "Пари Нижним Новгородом".
Ледяхов: ЦСКА наряду со "Спартаком" вижу основными конкурентами "Зенита"
Экс-полузащитник "Спартака" Игорь Ледяхов высказал мнение о конкуренции за чемпионство в текущем сезоне чемпионата России.
Фото: Sportbox