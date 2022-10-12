– Очень надеюсь, что "армейцы" выиграют. Кто сейчас в лучшей форме – Соболев или Чалов? Все зависит от игры команды. ЦСКА и "Спартак" в очень хорошей форме и состоянии. Александр и Федор показывают качественную игру. Чалову надо поработать над реализацией. Если он это сделает, то сможет стать лучшим бомбардиром, – передает слова Корнаухова "РБ Спорт".
ЦСКА и "Спартак" сыграют между собой уже на этой неделе, в ближайшем (тринадцатом) туре Российской премьер-лиги. 16 октября, в 20:00 по московскому времени команды выйдут на поле "ВЭБ Арены". Команды под руководством Владимира Федотова и Гильермо Абаскаля разделяет всего одно очко. "Спартак" идет на третьем месте, ЦСКА – на четвертом. Чалов в тринадцати играх текущего сезона забил восемь мячей, отдал две результативные передачи. Соболев в четырнадцати играх забил восемь мячей и отдал пять результативных передач.
Корнаухов: Чалову надо поработать над реализацией. Тогда он может стать лучшим бомбардиром
Экс-футболист ЦСКА Олег Корнаухов поделился ожиданиями от матча 13 тура ЦСКА - "Спартак" и сравнил форвардов команд Федора Чалова и Александра Соболева.
Фото: Sport24