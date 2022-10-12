Ранее СМИ сообщили, что в подмосковном клубе уже несколько месяцев не выплачивается зарплата, общая сумма долга составляет более 300 миллионов рублей.
"На что живет Захар? Ха, на белорусские рубли. Все нормально у Захара. Не хотел бы комментировать эти моменты клубные. Это не совсем корректно. Где-то это шутка, где-то правда, но у Захара все хорошо, не скажу, что у него есть проблемы финансовые. Мы белорусы, нам хватает на что жить", - цитирует агента РБ Спорт.
Защитник Захар Волков зимой был арендован "Химками" у БАТЭ до конца прошлого сезона. Летом футболист снова подписал с химчанами арендное соглашение до июня 2023 года. В нынешнем сезоне 25-летний футболист провел 7 матчей во всех турнирах, результативными действиями он не отметился. В общей сложности за "Химки" он провел 21 матч и забил 1 гол.
Агент Волкова: на что живет Захар в "Химках"? На белорусские рубли
Виталий Леденев, агент защитника "Химок" Захара Волкова, прокомментировал информацию о задолженностях перед игроками в подмосковном клубе.
Фото: ФК "Химки"