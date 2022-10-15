"Великолепные эмоции, какие ещё может испытывать тренер после победы. Тем более для меня это дебют в Премьер?лиге. У каждого тренера есть мечта: тренировать большой клуб Премьер-лиги. Она сбылась у меня сегодня. А дальше всё зависит и от меня и, в первую очередь, от команды", - цитирует Федорова пресс-служба клуба.
"Локомотив" сегодня в гостях переиграл "Торпедо" в первом матче под руководством Федорова (1:0). Единственный гол в составе красно-зеленых забил Карпукас. Благодаря этой победе прервалась серия поражения "железнодорожников".
Напомним, "Локомотив" объявил об уходе Йозефа Циннбауэра с поста главного тренера клуба после разгромного поражения от "Сочи" в 12-м туре РПЛ (0:4). В СМИ сообщалось, что основным кандидатом на замену Циннбауэра является наставник "Пари НН" Михаил Галактионов.
И.о. тренера "Локомотива" Федоров: у каждого тренера есть мечта тренировать клуб РПЛ. Дальше все зависит от меня
Исполняющий обязанности тренера "Локомотива" Андрей Федоров прокомментировал первый матч во главе команды.
Фото: ФК "Локомотив"