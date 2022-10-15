О возвращении легенд клуба в тренерский штаб объявила пресс-служба "Локомотива". Сообщается, что специалисты вернулись в качестве помощников для нынешнего исполняющего обязанности тренера красно-зеленых Андрея Федорова.
Напомним, Лоськов и Пашинин входили в тренерский штаб "железнодорожников" до апреля этого года, когда клуб объявил об их переводе в молодежную команду. В СМИ сообщалось, что руководство "Локо" опасалось высокого авторитета бывших игроков, который помешает новому тренерскому штабу проявить себя.
"Локомотив" объявил о возвращении Лоськова и Пашинина в тренерский штаб
Дмитрий Лоськов и Олег Пашинин возвращаются к работе с основной командой "Локомотива".
Фото: ФК "Локомотив"