"Первый гол ЦСКА? Это будет на совести Гайича. После гола он побежал к Зобнину и начал радоваться. Ну не знаю. Какое-то неуважение к сопернику", - цитирует футболиста "Матч ТВ".
Ранее Зобнин, комментируя эпизод с первым голом "армейцев", объяснил, что увидел лежащего на газоне Хорхе Карраскаля и прибегнул к фейр-плей. Мяч перехватил футболист красно-синих Милан Гайич, после чего мяч забил Федор Чалов.
ЦСКА принимал "Спартак" на своем поле в рамках 13-го тура Российской Премьер-лиги. Матч завершился ничейным исходом – 2:2.
Соболев: первый гол ЦСКА? Он будет на совести Гайича
Форвард "Спартака" Александр Соболев поделился мнением об эпизоде с первым голом ЦСКА в матче 13-го тура РПЛ против красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"