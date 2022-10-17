– Всех, наверное, смутило название должности. Но практика, когда в составе спортивного блока кто-то следит за игроками в аренде, хорошая. Продолжает работу Артем Ребров. Помимо Баженова был вариант с Андреем Ещенко, но Андрей больше хочет пойти по пути тренерской работы. Никита склонен больше к менеджерской. Он достойный кандидат. Тот человек, который привнесет что-то новое и положительное, – передает слова Мележикова "РБ Спорт".
О назначении Никиты Баженова на должность менеджера красно-белых по игрокам, ушедшим в аренду, было объявлено 13 октября 2022 года. Новый спортивный директор московского клуба Пол Эшуорт лично выразил необходимость в наличии такого специалиста. Баженов играл за "Спартак" на протяжении семи сезонов – с 2004-го по 2010 год., четырежды становился вице-чемпионом России и доходил с красно-белыми до финала национального Кубка в сезоне 2005/2006. По итогам тринадцати сыгранных туров текущего сезона "Спартак" занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от "Зенита" на семь очков.
Мележиков – о новой должности для Баженова: всех, наверное, смутило название должности, но это хорошая практика
Генеральный директор "Спартака" Евгений Мележиков прокомментировал назначение Никиты Баженова на должность менеджера по игрокам в аренде.
Фото: ФК "Спартак"